Отлична новина за Орландо Меджик

Крилото на Орландо Меджик Франц Вагнер се е разминал с по-сериозна контузия и единствено е изкълчил глезена си, обявиха от пресслужбата на отбора.

24-годишният германец е бил подложен на изследване с ядрено-магнитен резонанс в понеделник, след като получи травмата при загубата от Ню Йорк Никс със 100:106 в неделя в мач от редовния сезон на НБА. Първоначално контузията изглеждаше по-сериозна, тъй като Вагнер се хвана под коляното след тежко приземяване.

Според медицинския екип на Орландо завръщането на германеца зависи от това как ще му се отрази лечението, но обикновено подобни случаи изискват между две и четири седмици за възстановяване.

Франц Вагнер се открои като лидер на тима си през настоящия сезон с по 23,4 точки и 6,2 борби средно на мач.

Орландо заема пето място в Източната конференция с баланс от 14 победи и 10 поражения. В следващия си двубой отборът приема дивизионния съперник Маями Хийт в четвъртфинал за НБА Къп.

Снимки: Gettyimages