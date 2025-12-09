Жулия Симон се завръща в стартовете от Световната купа в Хохфилцен

Популярни
  Зимни спортове
  • 9 дек 2025 | 14:37
Френската биатлонистка Жулия Симон, осъдена за кражба на данни от кредитни карти от своя съотборничка, се завръща в стартовете от Световната купа този уикенд след кратко наказание.

Френската федерация по ски съобщи, че 10-кратната световна шампионка е включена в състава за втората Световна купа за сезона в австрийския Хохфилцен, която започва в петък. Това ще бъде първото й състезание за сезона, което включва Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през февруари.

Носителката на Световната купа за сезон 2022-2023 призна, че е използвала данни от кредитни карти, принадлежащи на съотборничката й Жюстин Бреза-Буше и физиотерапевт на отбора, за да купува стоки онлайн.

На 24 октомври тя беше осъдена на три месеца условно затвор. Френската федерация й наложи забрана, която беше предимно условна и означава, че тя е свободна да се завърне за стартовете в Австрия, пише ДПА.

