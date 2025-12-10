Арсенал ще брани първото място срещу коварен съперник

Брюж и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от поредния кръг в основната фаза на Шампионската лига. Срещата на "Ян Брейдел" е с начален час 22:00, а главен съдия ще е Свен Яблонски. Очакванията са за успех на "топчиите", но Брюж не е отбор, който може да бъде подценен.

Арсенал е лидер в класирането с пълен актив от 15 точки. "Топчиите" демонстрират изключителен баланс между нападение и защита с отбелязани 14 гола и само един допуснат. Тези показатели ги правят най-стабилния отбор в турнира до момента.



Брюж заема 26-о място с 4 точки, но имаше трудна програма до момента. "Синьо-черните" разгромиха с 4:1 Монако и направиха драматично 3:3 с Барселона.

Брюж записа три загуби в последните си пет мача. През уикенда тимът отстъпи срещу Сент Трюйден (2:3) в Юпилер Про Лига, което доведе до уволнението на старши треньора Ники Хейен. Преди това отборът постигна победа като гост срещу Льовен (2:1) за Купа на Белгия, но претърпяха поражение и от Роял Антверп (0:1) в първенството, а в предишния си мач от Шампионската лига беше разгромени от Спортинг (Лисабон) с 0:3.



Арсенал е много постоянен в изявите си през целия сезон, макар че загуби с 1:2 от Астън Вила последния си мач. Преди това "топчиите" победиха Брентфорд (2:0) и завършиха наравно с Челси (1:1) на 30 ноември, а в Шампионската лига постигнаха впечатляващ успех срещу Байерн (Мюнхен) с 3:1 .

В Брюж ще разчитат на младия нападател Николо Тресолди да тормози защитата на Арсенал. Капитанът Ханс Ванакен пък отново ще е основната фигура в средата на терена.



Букайо Сака ще носи голяма част от тежестта в атаката на Арсенал. Мартин Йодегор и Деклан Райс пък ще се опитат да наложат контрол в халфовата линия, където английският тим е много силен.

Двата отбора никога не са се изправяли един срещу друг в официален мач, въпреки че са постоянни участници в европейските клубни турнири.

Снимки: Gettyimages