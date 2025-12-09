Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Отборът на Детройт оглави класирането в Атлантическата дивизия на Националната хокейна лига след убедителна победа с 4:0 над домакина Ванкувър в среща от редовния сезон.
Джеймс ван Римсдайк, Андрю Коп, Нейт Даниелсон и Дилан Ларкин се разписаха, Аксел Сандин-Пелика завърши с две асистенции, а Джон Гибсън направи 39 спасявания и не допусна гол („шътаут“) за първи път с екипа на тима след трансфера си от Анахайм през лятото. Това беше общо 25-и „шътаут“ за Гибсън в НХЛ и негов първи от 4 януари 2023 година.
Детройт е в серия от пет поредни мача поне с точка, три от които са победи, като вече има актив от 35 пункта.