Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Отборът на Детройт оглави класирането в Атлантическата дивизия на Националната хокейна лига след убедителна победа с 4:0 над домакина Ванкувър в среща от редовния сезон.

Джеймс ван Римсдайк, Андрю Коп, Нейт Даниелсон и Дилан Ларкин се разписаха, Аксел Сандин-Пелика завърши с две асистенции, а Джон Гибсън направи 39 спасявания и не допусна гол („шътаут“) за първи път с екипа на тима след трансфера си от Анахайм през лятото. Това беше общо 25-и „шътаут“ за Гибсън в НХЛ и негов първи от 4 януари 2023 година.

Tonight's #LGRW game recap:



- With apologies to John Gibson: shutout win in his best game with Detroit so far

- JVR continues to be a dude 🚨

- ASP flexing his offense

- Depth showed up tonight: Copp, Danielson, Soderblom, Compher + Kasper 🍎!

- B2B wins pic.twitter.com/hnWpH1mqYu — Ryan Hana (@RyanHanaWWP) December 9, 2025

Детройт е в серия от пет поредни мача поне с точка, три от които са победи, като вече има актив от 35 пункта.