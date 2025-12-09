Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

  • 9 дек 2025 | 10:55
  • 144
  • 0
Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Отборът на Детройт оглави класирането в Атлантическата дивизия на Националната хокейна лига след убедителна победа с 4:0 над домакина Ванкувър в среща от редовния сезон.

Джеймс ван Римсдайк, Андрю Коп, Нейт Даниелсон и Дилан Ларкин се разписаха, Аксел Сандин-Пелика завърши с две асистенции, а Джон Гибсън направи 39 спасявания и не допусна гол („шътаут“) за първи път с екипа на тима след трансфера си от Анахайм през лятото. Това беше общо 25-и „шътаут“ за Гибсън в НХЛ и негов първи от 4 януари 2023 година.

Детройт е в серия от пет поредни мача поне с точка, три от които са победи, като вече има актив от 35 пункта.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

  • 8 дек 2025 | 15:11
  • 924
  • 0
Силен вратар помогна на Колорадо за нов успех

Силен вратар помогна на Колорадо за нов успех

  • 8 дек 2025 | 13:29
  • 1046
  • 0
Анахайм за втори път през сезона вкара седем гола в един мач в НХЛ

Анахайм за втори път през сезона вкара седем гола в един мач в НХЛ

  • 8 дек 2025 | 13:21
  • 518
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 8 дек 2025 | 09:58
  • 613
  • 0
Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

  • 8 дек 2025 | 01:27
  • 3392
  • 0
Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 8 дек 2025 | 01:01
  • 2050
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 73709
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2233
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 3523
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 2525
  • 1
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 3934
  • 5
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 2871
  • 0