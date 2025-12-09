Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Носителката на Световната купа Франциска Пройс е с коронавирус

Носителката на Световната купа Франциска Пройс е с коронавирус

  • 9 дек 2025 | 09:12
  • 137
  • 0
Носителката на Световната купа Франциска Пройс е с коронавирус

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс от Германия е дала положителен тест за коронавирус, обяви лично тя в профила си в Инстаграм.

Биатлонистката пропусна два старта от първия етап за Световната купа този сезон, който се проведе в Йостерсунд, Швеция.

Франциска Пройс пропуска останалите два старта в Йостерсунд
Франциска Пройс пропуска останалите два старта в Йостерсунд

„За съжаление, миналата седмица се разболях и от грип, и от COVID. Нещата се подобряват, но засега трябва да бъда търпелива. Надявам се силите ми скоро да се върнат“, написа Пройс.

31-годишната германка има бронзово отличие от олимпийски игри с щафетата на страната. Тя е двукратна световна шампионка, шесткратна сребърна и трикратна бронзова медалистка от първенства на планетата.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

  • 8 дек 2025 | 15:11
  • 905
  • 0
Силен вратар помогна на Колорадо за нов успех

Силен вратар помогна на Колорадо за нов успех

  • 8 дек 2025 | 13:29
  • 1041
  • 0
Анахайм за втори път през сезона вкара седем гола в един мач в НХЛ

Анахайм за втори път през сезона вкара седем гола в един мач в НХЛ

  • 8 дек 2025 | 13:21
  • 514
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 8 дек 2025 | 09:58
  • 607
  • 0
Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

  • 8 дек 2025 | 01:27
  • 3380
  • 0
Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 8 дек 2025 | 01:01
  • 2043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 72622
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 1240
  • 2
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 2436
  • 2
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 2640
  • 2
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 1871
  • 0
Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 70275
  • 347