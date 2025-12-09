Носителката на Световната купа Франциска Пройс е с коронавирус

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс от Германия е дала положителен тест за коронавирус, обяви лично тя в профила си в Инстаграм.

Биатлонистката пропусна два старта от първия етап за Световната купа този сезон, който се проведе в Йостерсунд, Швеция.

Франциска Пройс пропуска останалите два старта в Йостерсунд

„За съжаление, миналата седмица се разболях и от грип, и от COVID. Нещата се подобряват, но засега трябва да бъда търпелива. Надявам се силите ми скоро да се върнат“, написа Пройс.

31-годишната германка има бронзово отличие от олимпийски игри с щафетата на страната. Тя е двукратна световна шампионка, шесткратна сребърна и трикратна бронзова медалистка от първенства на планетата.