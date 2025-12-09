Експерт на Международната федерация води треньорски семинар по джудо в Пазарджик

70 треньори от десетки клубове у нас се включиха в международния треньорски семинар в Пазарджик през уикенда, организиран от Българката федерация по джудо и клуба на домакините "Кодокан-2008".

Някои от клубовете бяха представени с повече от един треньор, ясен знак за стремежа към развитие в подготовката на подрастващи и състезатели.

Водещ на семинара бе Николас Меснер, експерт към Международната федерация по джудо (IJF) и директор на програмите "Джудо за мир", "Джудо за деца, развитие и равенство между половете", а също ръководител на медийния отдел на Международната федерация по джудо от 2010 година.

Семинарът предложи на участниците възможността да се запознаят с новостите в развитието на обучението по джудо, като форумът бе в две теоретични и два практически сесии.

„От съществено значение е да си на място, за да разбереш наистина предизвикателствата, пред които са изправени треньорите по джудо по целия свят - каза Меснер, който е част от екипите на олимпийските игри в Лондон 2012, Рио 2016, Токио 2020 и Париж 2024, както и на младежките олимпийски игри. - Тук, в България, срещнах всеотдайни и страстни треньори, които се грижат изключително много за развитието на джудото от най-младите възрасти до елитните състезатели. Взаимодействията бяха богати и продуктивни. Засадени са семена на смислено развитие, сега треньорите могат да се върнат в клубовете си, готови да приложат наученото.“

Акцентът на първата лекция бе историческото развитие на джудо, фундаменталните принципи на спорта, спецификите в обучението на деца, педагогическите подходи и плавния преход към работа с тийнейджъри.

На втората се разгледа конкурентното развитие от първите стъпки на младите състезатели до прехода към елитен спорт. Представени бяха и актуалните правила, последните новости и ключови разяснения от международната практика.

Практическата част бе не по-малко впечатляваща. На татамито Меснер демонстрира разнообразни упражнения и игри, подходящи за ранното обучение, както и основни елементи в изпълнението на учи-коми. Треньорите активно участваха, задаваха въпроси и получаваха подробни разяснения и практически насоки, което превърна обучението в динамичен професионален обмен.

"Много от треньорите изразиха мнение колко е било ценно за тях да излязат извън обичайната си клубна среда и да се свържат с колеги от цяла България, които споделят същата страст и цел - пише сайтът на IJF по повод международния форум в Пазарджик. - България, със своята горда традиция в джудото и история на подготовка на спортисти от световна класа, продължава да укрепва образователната си рамка. Активното участие в Академията на IJF вече е дало сили на много треньори, а този нов обучителен курс затвърждава ангажимента на страната към високи постижения, както на татамито, така и извън него."

Семинарът премина в изключително приятна, конструктивна и зареждаща атмосфера. В края на програмата всички участници получиха сертификати – символ на повишената им квалификация и отдаденост към каузата за развитие на джудо в България.

Заслужени благодарности получиха и Българската федерация по джудо, и домакинът Георги Георгиев, бронзов олимпийски медалист, за перфектната организация и усилията за създаване на професионално събитие на най-високо ниво.

Семинарът в Пазарджик за пореден път доказа, че българското джудо върви уверено по пътя на модерните методики, международните стандарти и устойчивото развитие на треньорската школа, съобщават от родната централа.