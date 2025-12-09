Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Осасуна
  3. Осасуна продължи мъките на Леванте

Осасуна продължи мъките на Леванте

  • 9 дек 2025 | 00:18
  • 233
  • 0
Осасуна продължи мъките на Леванте

Осасуна победи Леванте с 2:0 в домакинството си от 15-ия кръг на Ла Лига. Виктор Муньос в 13-тата и Рубен Гарсия в 36-ата минута се разписаха за успеха на домакините на "Ел Садар". Така съставът от Памплона спря лошата си серия от шест поредни мача без успех в първенството, като в същото време продължиха мъките на валенсианци, които пък допуснаха пето поредно поражение.

Осасуна откри резултата в 13-тата минута, когато Виктор Муньос се разписа с глава след центриране на Рубен Гарсия.

Последваха няколко възможности за гостите, които обаче не ги използваха, а вина за това има и вратарят Серхио Ерера, който направи няколко блестящи спасявания.

Така се стигна до 36-ата минута, когато домакините удвоиха преднината си с красиво попадение на Рубен Гарсия след изстрел от дистанция.

През втората част памплонци съддадоха още няколко добри възможности и пропуснаха да направят победата си дори още по-убедителна.

С този успех Осасуна събра актив от 15 точки и излезе на 15-ото място в класирането. Леванте остава на дъното с 9 точки в актива си.

Снимки: Gettyimages

