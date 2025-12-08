Популярни
  3. Отиде си бивш белгийски национал и легенда на Андерлехт

Отиде си бивш белгийски национал и легенда на Андерлехт

  • 8 дек 2025 | 19:52
  • 2972
  • 1
Бившият белгийски футболен национал Глен де Бьок е починал днес, след като масивен мозъчен кръвоизлив го остави за три дни в кома, от която не дойде в съзнание, съобщиха медиите в страната.

Дълго време и капитан на Андерлехт, мъжът е колабирал у дома си в петък, преди да бъде откаран по спешност в университетската болница в Антверпен. Но пораженията са били твърде тежки, за да могат лекарите да го спасят, потвърди семейството му. Той е починал, заобиколен от близките си, в това число и дъщерите му Бо и Каро.

Де Бьок си отиде от този свят едва на 54 години. Той е легенда на Андерлехт, като играе като защитник 10 сезона и 281 мача с 23 гола за клуба, а също така три сезона за Мехелен и малко за втородивизионния по това време Боом. За белгийския национален отбор има 36 мача, един от които срещу България, когато през 1999 г. "лъвовете" побеждават като гости с 1:0. Два пъти е в състава на „червените дяволи“ за Световните първенства през 1998-а и през 2002-а година.

След края на състезателната си кариера Де Бьок се захваща с треньорска дейност, като последният му клуб е Кортрийк през 2023 г.

Съболезнования към семейсъвото и близките на бившия национал вече изказаха бившите му клубове Андерлехт, Мехелен, Кортрийк и ВВВ Венло.

