Следващото поколение! 10 скандинавски таланта, които да следим в Лагоа 2025

От Якоб Ингебригтсен до Каролине Грьовдал и Андреас Алмгрен, скандинавските бегачи на дълги разстояния оставиха незаличима следа на световната сцена през последните години. Но зад тези водещи имена вече се задава ново поколение от млади и изключително талантливи атлети от северните страни.

Обърнете внимание на всички 10 състезатели по време на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември.

Карл Отфалк (Швеция)

Кой ще наследи Нилс Ларос като шампион до 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри? Един от основните претенденти е шведската надежда Карл Отфалк, който завърши четвърти през 2023 г. и пети миналата година.

Оттогава Отфалк спечели медали на 3000 и 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, а също така постигна значима победа в надпреварата до 20 години на Скандинавския шампионат по крос-кънтри, където изведе Швеция и до отборното злато.

Себастиан Льорстад (Швеция)

Изненадващо Отфалк не е най-бързият шведски атлет до 20 години на 5000 метра тази година. Тази чест принадлежи на 17-годишния Себастиан Льорстад, който записа време от 13:43.27 на 5000 метра през сезона.

Льорстад не се състезава на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години, но стана убедителен победител на 3000 метра на Европейския младежки олимпийски фестивал в Скопие през юли, печелейки титлата с над 20 секунди преднина.

Льорстад завърши на достойното 12-о място в състезанието до 20 години миналата година, когато беше един от най-младите участници едва на 16, но се очаква да подобри значително представянето си. И тъй като за отборното класиране се зачитат само трима състезатели, Швеция има отличен шанс да спечели рядък медал в отборната надпревара.

Хакон Мое Берг (Норвегия)

Ако резултатите на писта са показател за форма, то Хакон Мое Берг ще бъде фаворитът да продължи скандинавските успехи в състезанието до 20 години. Той ще последва четирите победи на сънародника си Якоб Ингебиргтсен между 2016 и 2019 г. и триумфите на датчанина Аксел Ванг Кристенсен през 2021 и 2023 г.

Мое Берг спечели титлите на 1500 и 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере и дори представи Норвегия заедно с Ингебригтсен на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Но ще успее ли да пренесе тази форма на 4,45-километровото трасе за крос кънтри в Лагоа? Това ще бъде дебютът на 19-годишния атлет на Европейското първенство по крос-кънтри.

Андреа Нигард Вие (Норвегия)

Норвегия никога не е печелила отборна титла при жените до 20 години, но ако има отбор, който може да отправи колективно предизвикателство към британките, спечелили последните две титли, това може да е бързо прогресиращият норвежки тим.

Звездата в техния отбор до 20 години е Андреа Нигард Вие, която спечели златото на 3000 метра стипълчейз на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, а наскоро триумфира и на Скандинавския шампионат по крос-кънтри, където изведе Норвегия до отборното злато.

Нигард Вие постига всичко това, въпреки че през май е диагностицирана с диабет тип 1. "С времето открих какво работи за мен, както в тренировките, така и в ежедневието, въпреки че все още има възходи и падения. Наистина искам да покажа, че нищо не е невъзможно“, споделя тя.

Жоел Иблер Лилесьо (Дания)

След като спечели бронз до 20 години в Дъблин, на Жоел Иблер Лилесьо му се наложи да чака почти четири години, преди да се завърне на подиума в голямо състезание. Той го направи със стил, печелейки златото на 10 000 метра със спринт на финала на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген само с 0.04 секунди преднина.

Лилесьо, който е тренировъчен партньор на нидерландския талантНилс Ларос, завърши едва седми в надпреварата до 23 години в Анталия миналата година, но успя да изведе Дания до изненадващ бронзов медал в отборното класиране.

Ще успее ли да спечели индивидуален медал в Лагоа в последното си значимо състезание във възрастовата група до 23 години?

Илона Мононен (Финландия)

След като спечели индивидуални медали на последните три Европейски първенства по крос-кънтри, ще успее ли Илона Мононен да се изкачи до златото в последното си участие при състезателите до 23 години в Лагоа?

Все още само на 21, Мононен се радва на най-успешната си година досега, като в рамките на един месец спечели победи на 3000 метра стийпълчейз на Европейското отборно първенство по лека атлетика, Европейското първенство до 23 години и на Световните университетски игри.

Може ли Мононен да пренесе тази впечатляваща победна форма от пистата и на крос-кънтри трасето?

Кармен Чернюл (Швеция)

Загубата за футбола е печалба за леката атлетика. Кармен Чернюл е представяла Швеция на международно ниво и в двата спорта, но 18-годишната състезателка е избрала да се съсредоточи изцяло върху втория.

Чернюл спечели сребърни медали както на 1500, така и на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере през август. Това ще бъде първото ѝ участие на Европейското първенство по крос-кънтри.

Йонатан Грахн (Швеция)

Грахн нашумя през 2023 г., когато изпревари със спринт действащия шампион Ник Григс за титлата на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години.

Той също така участва в зрелищното бягане на 10 000 метра в Bergen 2025, където отстъпи на Лилесьо в пряк дуел в последната обиколка.

Изненадващо, това ще бъде дебют за Грахн на Европейското първенство по крос-кънтри, но това не означава, че той не е способен да детронира двукратния шампион Уил Барникуот за титлата при мъжете до 23 години.

Андреас Халворсен (Норвегия)

Друг водещ претендент за титлата до 23 години е норвежецът Андреас Халворсен, който прави своя дебют в тази възрастова група, след като миналата година спечели бронз в надпреварата до 20 години зад Ларос.

Халворсен притежава отличието да е спечелил една от малкото титли, които са убягвали на Якоб Ингебригтсен. Той надделя над конкуренцията в спринта за златото на 3000 метра на световното първенство по лека атлетика до 20 години миналата година, превръщайки се в първия неафрикански победител в дисциплина на дълги разстояния в историята на шампионата.

Вилма Анна Бекемоен Торбьорнсон (Норвегия)

Друг възможен претендент за медал в състезанието при жените до 20 години е Вилма Анна Бекемоен Торбьорнсон, която бележи стабилен напредък във възрастовите категории, след като през последните две години спечели медали на писта както на европейското първенство по лека атлетика до 18, така и до 20 години.

След като миналата година завърши седма, докато все още беше във възрастовата група до 18 години, ще успее ли Бекемоен Торбьорнсон да се качи на подиума при второто си участие в надпреварата до 20 години на европейското първенство по крос-кънтри?

