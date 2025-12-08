Беатрис Чебет разкри как подготвя следващото поколение кенийски лекоатлетки

Световната и олимпийска шампионка Беатрис Чебет разкри стъпките, които предприема за развитието на следващото поколение елитни атлетки от Кения. Чебет, която през юли подобри световния рекорд на 5000 метра, е твърдо решена да помогне за откриването на нови таланти, като вече подкрепя редица млади бегачки.

Атлетката, превърнала се в една от най-успешните състезателки в средните и дълги бягания в света, осъзнава, че за да запази Кения лидерските си позиции, следващото поколение трябва да бъде също толкова добро. Именно затова тя инвестира в подкрепата на млади спортистки.

Световната рекордьорка на 5000 метра изрази вълнението си от факта, че някои от нейните протежета вече бележат успехи. Тя стана свидетел как Фанси Чепкорир завърши на трето място в състезанието на 6 км за девойки под 20 години по време на кроскънтри надпреварата „Great Chepsaita Cross Country Run“ в окръг Уасин Гишу.

Чебет е развълнувана от успехите на своите възпитанички

Чепкорир финишира с време 22:07, нареждайки се зад победителката Джоан Чепкуруи (21:34) и заелата второ място Мърси Кируа (21:48). Самата Чебет, която също започва кариерата си с успехи в кроскънтри състезания, вярва, че младата атлетка е една от тези, които скоро ще развяват флага на Кения по световните писти.

"Фанси Чепкорир е моето момиче и съм развълнувана да я видя как се представя толкова добре. Подкрепям група млади атлетки и се гордея с тях“, заяви Чебет, след като наблюдава отличното представяне на своята възпитаничка.

"Като опитен спортист искам да видя как младите атлети израстват, подобно на мен и Фейт Кипйегон. Бях впечатлена да видя малките деца да се появяват, да тичат боси и със страст. Мисля, че това е най-хубавото нещо“, добави тя.

Чебет обаче предупреди младите атлетки да не очакват твърде много твърде скоро, като ги призова да бъдат търпеливи, докато развиват таланта си.

"Надявам се, че в бъдеще те ще станат шампиони и ще се представят отлично. Когато повярват в себе си, ще постигнат велики неща“, допълни световната шампионка на 5000 и 10 000 метра.

"Младите деца трябва да си дадат време и да знаят, че ще постигнат целите си. Надявам се, че ще напредват добре. Аз започнах с юношеските състезания през 2017 г. и сега съм при жените. Не беше лесно, но искам да призова младите атлети да се състезават чисто и да дават всичко от себе си“, завърши тя.

Снимки: Gettyimages