Черноморец търси съперник за контрола

Отборът на Черноморец е договорил почти всички зимни контроли. Търси се съперник единствено за 31 януари. Условието на спортно-техническия щаб е тимът да е от Трета лига. На 14-ти януари акулите ще играят със Созопол, на 17-ти е планирана проверка с Етър, на 24-ти с Фратрия, а на 28-ми с Черно море. Последната контрола е на 7 февруари с отбора на Севлиево.

Първата тренировка през зимата ще е на 5 януари. В клуба обмислят и провеждането на подготвителен лагер в този период. Все още не е уточнено къде ще се проведе той.