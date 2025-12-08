Оли Беарман е близо до забраната за участие в едно състезание

Пилотът на Хаас Оливър Беарман ще трябва да бъде изключително внимателен в първите шест състезания за сезон 2026 във Формула 1, за да не получи забрана за участие в един състезателен уикенд.

Британецът ще започне следващата кампания с десет наказателни точки на своя лиценз, а при 12 неговите състезателни права ще бъдат спрени за един уикенд. Беарман ще бъде с десет точки до 23 май, когато ще изтече давността на две от тях.

P8 and in the fight right until the end 👊🏁



It's another huge season and one to be proud of for all our staff in Banbury, Kannapolis and Maranello 👏#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/57HVUzQBtV — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 7, 2025

Те му бяха дадени за игнорирането на червен флаг по време на петъчните тренировки в Монако по-рано тази година. На 23 май догодина ще се проведе спринтовото състезание в Канада, а уикендът в Монреал ще бъде седмият за сезон 2026. Това означава, че Беарман ще трябва да бъде изключително внимателен в Австралия, Китай, Япония, Бахрейн, Саудитска Арабия и Маями.

Освен в Монако в хода на изминалия сезон Беарман получи наказателни точки още във Великобритания (4 – игнориране на червен флаг с катастрофа), Италия (2 – предизвикане на инцидент с Карлос Сайнц), Сао Пауло (1 – каране по опасен начин в спринта) и Абу Даби (1 – повече от една промяна на посоката на движение в защита на права отсечка).

Снимки: Gettyimages