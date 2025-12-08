Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 8 дек 2025 | 01:01
  • 262
  • 0
Юлия Шайб триумфира на гигантския слалом в Мон Тремблан

Юлия Шайб спечели гигантския слалом в Мон Тремблан (Канада), седми кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. 27-годишната австрийка финишира първа с общо време от 2:13.00 минути (1:07.60 и 1:05.40 минути), след като изоставаше с 0:16 секунди зад Алис Робинсън в първия манш.

Шайб постигна втората си победа през сезона и общо втора в своята кариера в стартовете за Големия кристален глобус. Представителката на Нова Зеландия Робинсън водеше след първата част от състезанието, но завърши на трета позиция, на 0:78 секунди след победителката, губейки от скоростта си в края на пистата.

Олимпийската шампионка Сара Хектор финишира на второ място. Шведката остана на 0:57 секунди зад Юлия Шайб, която триумфира и на 25 октомври в гигантския слалом на родна земя в Зьолден.

Американката Микаела Шифрин раздели четвърта позиция в Канада с Камий Раст. Петкратната носителка на Световната купа и швейцарката изостанаха на 1:17 секунди зад победителката.

В генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води Шифрин с 458 точки, пред Лара Колтури (Албания) с 302. Алис Робинсън, която имаше две поредни победи в гигантския слалом, е на трета позиция с 292 точки. За малката Световна купа в дисциплината начело остава Робинсън с 292 точки, пред Юлия Шайб, която има 12 точки по-малко.

Следващият старт от програмата при жените е спускане в Сейнт Мориц (Швейцария) на 12 декември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

Неудържимият Одермат бе над всички и в гигантския слалом в Бийвър Крийк

  • 8 дек 2025 | 01:27
  • 351
  • 0
Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

  • 7 дек 2025 | 18:22
  • 5111
  • 5
Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

  • 7 дек 2025 | 17:47
  • 1011
  • 0
Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

Тодорова и Христова една до друга в преследването, австрийски триумф в Йостерзунд

  • 7 дек 2025 | 15:52
  • 2009
  • 0
Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

  • 7 дек 2025 | 15:28
  • 1747
  • 0
Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

  • 7 дек 2025 | 11:03
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 89641
  • 544
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 17080
  • 290
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 9863
  • 5
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 11210
  • 35
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 46480
  • 86
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 36109
  • 15