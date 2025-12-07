Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

  • 7 дек 2025 | 17:47
  • 361
  • 0
Кентен Фийон Майе ликува в преследването в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

Французинът Кентен Фийон Майе ликува в преследването на 12.5 километра за мъже от първия кръг за сезона от Световната купа по биатлон в шведския зимен център Йостерсунд.

Носителят на два златни олимпийски медала постигна 18-и успех за Световната купа в кариерата си и десети в преследване, след като беше най-бърз по трасето с 30:14.5 минути, въпреки че направи две грешки при стрелбата.

Шведът Себастиан Самуелсон, който беше трети в спринта на 10 километра, завърши на втора позиция също с два пропуска и на 6.7 секунди от Фийон Майе.

Победителят от вчерашния спринт Йохан-Олав Ботн (Норвегия) оформи призовата тройка с изоставане от 10.3 секунди и две грешки при стрелбата.

Шампионът в Световната купа от миналия сезон Стурла Холм Лагрейд от Норвегия остана осми, на 43.7 секунди от победителя и три пропуска.

В надпреварата имаше двама български представители. Владимир Илиев се нареди 26-и с 4 пропуска и пасив от 2:52.1 минути, докато Антон Синапов остана 56-и, на 7:07.7 минути и 5 грешки при стрелбата.

В генералното класиране продължава да води Йохан-Олав Ботн с 245 точки, пред Себастиан Самуелсон със 190 и Кентен Фийон Майе със 181. Владимир Илиев заема 26-о място с 39 точки.

Следващият кръг от Световната купа по биатлон ще се проведе в Хохфилцен (Австрия) след седмица.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

  • 7 дек 2025 | 11:03
  • 418
  • 0
Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

  • 7 дек 2025 | 09:05
  • 1066
  • 1
Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 6 дек 2025 | 23:11
  • 1961
  • 0
Полонара запали олимпийския огън

Полонара запали олимпийския огън

  • 6 дек 2025 | 21:04
  • 1379
  • 0
Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

  • 6 дек 2025 | 19:13
  • 1359
  • 0
Фейгин завърши на 20-о място на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

Фейгин завърши на 20-о място на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

  • 6 дек 2025 | 18:27
  • 588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40244
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30281
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15680
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29940
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15858
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21895
  • 50