Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

Нейтън Маккинън, който води листата на голмайсторите в НХЛ през сезона, отбеляза второто си попадение 2:14 минути преди края на продължението за победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс с 3:2 в събота вечер. Сам Бенет отбеляза 3,2 секунди преди края на продължението за Флорида, който се наложи над Кълъмбъс със 7:6. Бенет направи и три асистенции и завърши мача с четири точки. Същото направи и Брад Маршанд, който завърши с гол и три асистенции. Картър Верфеге вкара два пъти за "пантерите". Вратарят Сергей Бобровски направи 25 спасявания. За Калъмбъс вкараха Деймън Северсон, Дмитри Воронков, Майлс Ууд, Кирил Марченко, Коул Силингър и Исак Лундестрьом.

Морган Гийки реализира 22-ия си гол за сезона и десети в последните девет мача за успеха на Бостън срещу Ню Джърси с 4:1. Фрейзър Минтън, Кейси Мителщад и Андрю Пийки също отбелязаха да успеха, а Джереми Суоймач отрази 29 шута. Тимо Майер се разписа за "дяволите", а Джейк Алън направи 17 спасявания.

Джаксън Блейк се отчете с два гола и асистенция, за да помогне на Каролина да се наложи над Нашвил с 6:3. Нокилай Елерс помогна с гол и две асистенции, а Тейлър Хол, Уилям Кариър и Себастиан Ано също се разписаха. За Нешвил голмайсторите бяха Майкъл Бънтинг, Матю Ууд и Филип Форсберг.

Джейк Нейбърс отбеляза две попадения, а Джоел Хофър спаси 41 удара за Сейнт Луис, който победи Отава. "Сенаторите" имаха четири възможности при числено предимство на леда, но вратарят Хофър запази резултата нулев. Крилото на Сейнт Луис Джордан Кайру се контузи в първата част и не се завърна в игра. Фабиан Цетерлунд се разписа за тима на Сейнт Луис.

Кал Ричи вкара в третия период, Иля Сорокин спря 32 шута към вратата си за победата на Ню Йорк Айлендърс над Тампа Бей с 2:0. Кейси Сизикас отбеляза на празна врата в последните секунди на срещата. Тампа Бей допусна трета поредна загуба, след като преди това бе направил седем победи поред. За тима в игра се върна капитанът Виктор Хедман, след като отсъства в 12 мача.

Александър Тексие вкара решителния гол при дузпите за Монреал, който се наложи над Торонто с 2:1. Коул Кофийлд вкара за "канадците" в редовното време и при наказателните удари, а Джейкъб Доубс направи 22 спасявания. Скот Лофтън се разписа за Торонто.

Дарси Кюмпер отрази 23 шута за Лос Анджелис и запази суха врата при победата над Чикаго с 6:0. Това бе втората му суха мрежа за сезона и 38-а в НХЛ. Бранд Кларк отбеляза два гола, Майки Андерсон и Алекс Туркот записа по гол и асистенция, Уорън Фьогеле и Андрей Кузменко също се разписаха, а Дрю Даухти добави три асистенции.

Йегор Шарангович вкара в първата минута, а вратарят Дъстин Улф запази суха мрежа при успеха на Калгари срещу Юта с 2:0. Улф спря 28 удара. Конър Зари също отбеляза за победата. Вратарят Витек Манечек спаси 21 шута за Юта.

Аату Рату вкара два гола и добави асистенция за Ванкувър, който надигра Минесота с 4:2. Новобранецът Том Виландер отбеляза първия си гол и добави асистенция, а защитникът Елиас Петерсон също намери пътя към мрежата. Никита Толопиро отрази 28 удара. Мат Болди и Матс Дзукарело направиха по гол и асистевция за Минесота.

Патрик Кейн вкара решителното попадение две минути и половина преди края на редовното време за Детройт, който се наложи над Сиатъл с 4:3. Емет Фини, Андрю Коп и Джеймс ван Римсдик бяха другите голмайстори за успеха, Симон Едвинсон направи две асистенции. Адам Ларсон записа гол и асистенция за Сиатъл. Брендън Монтур и Чандлър Стивънсън също вкараха.

Снимки: Gettyimages