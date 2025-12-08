Телевизията на Реал Мадрид избухна: Това е съдийството в стил Негреира

Телевизията на Реал Мадрид отправи остри критики към представянето на съдията Кинтеро Гонсалес след поражението на отбора от Селта (0:2).

„Въпреки че не повлия на резултата, представянето на Кинтеро Гонсалес беше плачевно. Той се кандидатира, както се правеше по време на режима на Негреира, за да получи съответните награди, било то да стане международен съдия или да ръководи най-важните мачове на национално ниво“, посочиха от медията.

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

„Дори той не знае какво свири. Този е от новите, но... е лош, засега ще го оставим така [...] Работата на съдията е ужасна, пълен абсурд. Той е от новите, но е добре обучен“, критикуваха по време на излъчването на мача. „Не прилагаше еднакъв критерий, беше много снизходителен към бавенето на играта от страна на Селта. Правилото за осемте секунди е срам, подигравка с феновете, с играчите и с всички“, отбелязаха след мача по повод бавенето на времето от играчите на Селта.

Оплакванията бяха постоянни през целия двубой. „Селта си върши работата (бави времето), но съдията от лигата на Негреира, който е много слаб, трябваше да го предотврати“, „съдийството е в стил Негреира“, „от лигата на Негреира очаквам всичко“ и „детайли в стил Негреира“ бяха някои от фразите, използвани срещу рефера.

Алонсо: Съдийството не ми хареса

„Това не е ден, в който можем да говорим за дузпи или засади. Беше ден на непрестанни дребни отсъждания с жълти картони и бавене на времето; всичко това те изтощава. Това не е причината за загубата, но съдийството не ни изненадва, защото отново става дума за плачевно представяне в един слаб мач за отбора“, обясниха от телевизията.

Имаше оплаквания и относно изгонването на Фран Гарсия след натрупване на жълти картони: „Режисьорът на предаването не ни показа в детайли от най-добрия ъгъл двете влизания на Фран Гарсия, за да не можем да разберем дали наистина са били за картон“. А за втория червен картон, този на Карерас, коментираха: „Прави ми впечатление колко бързо се насочи към Карерас, когато му каза нещо. Много е лесно да се обърнеш срещу едни и да извърнеш глава от други. Имаше протести през целия мач. Селта протестира, Хиралдес протестира; ето ги кадрите, въпреки че не се показват“.

Накрая, както и при предишни случаи, беше споменато името на Фран Сото, настоящия президент на Съдийската комисия: „Това не е съдийство за лига, която претендира да бъде една от най-добрите в света. Искам да видя какво ще каже Фран Сото и какво ще кажат в „Tiempo de Revisión“, ако изобщо покажат ситуациите“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages