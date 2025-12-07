Еспаньол влезе в топ 5 на Ла Лига

Приятната изненада Еспаньол вече е на пето място в Ла Лига, след като постигна шеста домакинска победа от начлаото на сезона. Този път каталунците надвиха Райо Валекано с минималното 1:0 в среща от 15-ия кръг. Така те задминаха Бетис, който по-рано през уикенда отстъпи на Барселона.

Мачът предостави много интересни моменти, като и напрежението се оказа по-високо от очакваното. Главният съдия имаше много работа, като показа 12 жълти и два червени картона. Отделно се стигна и до няколко дискусионни ситуации за дузпи.

Точно от наказателен удар падна гола, реализиран от Роберто Фернандес в 39-ата минута.

По-късно в срещата можеше да се стигне до втора дузпа за Еспаньол, но станахме свидетели на рядко срещан момент, в който главният арбитър не се съгласява с мнението на колегите си от ВАР. Хосе Санчес първоначално беше решил да не посочва бялата точка при атака на домакините, но беше извикан на монитора с идеята евентуално да промени решението си. Главният съдия обаче остана на своята позиция, като това стана в 69-ата минута.

По това време гостите от Райо Валекано вече бяха с човек по-малко след изгонването на Унай Лопес (64’) за втори жълт картон.

В 82-рата последва друго дълго разглеждане на спорно положение, в резултат на което попадение на Еспаньол за 2:0 не беше зачетено.

После се стигна до два жълти картона и за футболист на домакините - Тайрис Долан (87’), което пък даде шансове на столичани в края, но до изранвителен гол така и не се стигна.