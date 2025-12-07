Келати Фрезги и Улф триумфираха на шампионата по крос-кънтри на САЩ

Уейни Келати Фрезги и Паркър Улф спечелиха убедително титлите при жените и мъжете на първенството по крос-кънтри на САЩ в Портланд в събота (6 януари). Състезанието послужи и за определяне на националния отбор за предстоящото Световно първенство по лека атлетика в Талахаси през 2026 г.

Първите шестима атлети във всяко от бяганията на 10 км на голф игрището „Глендовиър“ си осигуриха място в американския тим за световния форум, който ще се проведе на 10 януари 2026 г.

И за двамата победители надпреварата беше своеобразно изкупление. При последното си участие в квалификации за националния отбор, Келати Фрезги завърши четвърта на 5000 м и 10 000 м на първенството на САЩ тази година, като по този начин пропусна на косъм Световното първенство в Токио. Улф пък се класира трети на 5000 м на олимпийските квалификации на САЩ миналата година, но не успя да покрие норматива и не спечели място в отбора.

В Портланд обаче и Келати Фрезги, и Улф си гарантираха селекцията по категоричен начин.

В състезанието при жените Ема Грейс Хърли и Паркър Валби бяха сред ранните лидери на голямата водеща група, която премина през втория километър за 6:29. На четвъртия километър (13:25) групата бе намалена до девет състезателки, водени от Келати Фрезги. Само километър по-късно, на средата на дистанцията (16:44), начело остана трио – Кейти Изо, Келати Фрезги и Една Кургат.

Няколко минути по-късно Кургат изостана, а след нея и Изо, оставяйки Келати Фрезги сама начело в последните три километра. Тя увеличаваше преднината си с всяка обиколка и в крайна сметка пресече финалната линия с време 33:46. Изо завърши втора с 34:01, със сериозен аванс пред Кургат (34:10).

"Мислех, че миналата година ще е последното ми състезание по крос-кънтри, но когато чух, че Световното първенство ще бъде в САЩ, си казах: "Защо да не опитам да вляза в отбора, да представя САЩ и да покажа на света, че можем да бъдем конкурентоспособни“, заяви Келати Фрезги, която завърши 14-на на Световното първенство по крос-кънтри през 2024 г. "Дойдох тук, за да вляза в отбора, и съм много щастлива, че успях.“

Надпреварата при мъжете се разви по подобен начин. След като преминаха третия километър за 8:35, голямата водеща група се сви до шестима атлети на средата на дистанцията (14:28), като сред тях бяха Улф, рекордьорът на САЩ на 5000 м Нико Йънг и финалистът от световни и олимпийски игри Греъм Бланкс.

На осмия километър (23:25) Роки Хансен водеше пред Улф, а Уесли Кипту беше на няколко крачки зад тях на трета позиция. През следващия километър Улф стопи разликата с Хансен, докато Кипту леко изостана. При време 27:15 Улф изпревари Хансен. Около 50 секунди по-късно той ускори темпото и започна да се откъсва от дългогодишния лидер.

На финала преднината на Улф нарасна до осем секунди и той спечели с време 29:17. Хансен удържа второто място (29:25), а Кипту се класира трети (29:28).

"След като пропуснах Олимпийските игри в Париж, се стремях да вляза в отбор на САЩ“, каза Улф. "Това беше забавно преживяване и съм развълнуван да представям САЩ.“

