Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Хамбургер ШФ удари Вердер в битката на Севера

Хамбургер ШФ удари Вердер в битката на Севера

  • 7 дек 2025 | 18:46
  • 544
  • 0
Хамбургер ШФ удари Вердер в битката на Севера

Хамбургер ШФ триумфира над Вердер (Бремен) в драматичен сблъсък от 13-тия кръг на германския елит. Домакините се наложиха с 3:2 с победен гол на резервата Юсуф Поулсен шест минути преди края.

Това беше първо издание на Дербито на Севера на ниво Първа Бундеслига от близо осем години. След него вече само точка дели двата тима, които обаче като цяло не впечатляват от началото на сезона.

Футболистите от Хамбург реализира своите попадения в последния по-малко от половин час, след като преди това гостите бяха излезли напред след точен удар на датчанина Йенс Стаге във финалните секунди на първото полувреме.

Бившият халф на Арсенал Алберт Самби Локонга изравни в 63-тата, а в 75-ата преотстъпеният от Тотнъм Лука Вушкович изведе “шпортфейран” напред - 2:1.

Бременчани бързо отговориха с изравнителен гол за 2:2, дело на Джъстин Нджинма в 78-ата.

Последната дома имаха домакините, които чрез Поулсен стигнаха до победата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съдбата намигна: настоящият №9 помогна на Валенсия

Съдбата намигна: настоящият №9 помогна на Валенсия

  • 7 дек 2025 | 19:25
  • 741
  • 0
Футболист от Премиър лийг е арестуван

Футболист от Премиър лийг е арестуван

  • 7 дек 2025 | 19:23
  • 2272
  • 0
Гасперини: Получи се повече битка, отколкото футболен мач

Гасперини: Получи се повече битка, отколкото футболен мач

  • 7 дек 2025 | 19:05
  • 754
  • 0
Анже удължи кошмарната серия на Ница

Анже удължи кошмарната серия на Ница

  • 7 дек 2025 | 18:30
  • 426
  • 0
Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

  • 7 дек 2025 | 18:15
  • 918
  • 0
Каляри наказа десетима от Рома за дълго чакана победа

Каляри наказа десетима от Рома за дълго чакана победа

  • 7 дек 2025 | 18:05
  • 2012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 66229
  • 375
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 38844
  • 67
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 3012
  • 5
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 19008
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 32657
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 18001
  • 18