Хамбургер ШФ удари Вердер в битката на Севера

Хамбургер ШФ триумфира над Вердер (Бремен) в драматичен сблъсък от 13-тия кръг на германския елит. Домакините се наложиха с 3:2 с победен гол на резервата Юсуф Поулсен шест минути преди края.

Това беше първо издание на Дербито на Севера на ниво Първа Бундеслига от близо осем години. След него вече само точка дели двата тима, които обаче като цяло не впечатляват от началото на сезона.

Футболистите от Хамбург реализира своите попадения в последния по-малко от половин час, след като преди това гостите бяха излезли напред след точен удар на датчанина Йенс Стаге във финалните секунди на първото полувреме.

Бившият халф на Арсенал Алберт Самби Локонга изравни в 63-тата, а в 75-ата преотстъпеният от Тотнъм Лука Вушкович изведе “шпортфейран” напред - 2:1.

Бременчани бързо отговориха с изравнителен гол за 2:2, дело на Джъстин Нджинма в 78-ата.

Последната дома имаха домакините, които чрез Поулсен стигнаха до победата.