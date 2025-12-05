Лудогорец пуска в продажба билетите за мача със Славия

Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите за мача срещу Славия от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе на 8 декември (понеделник) от 17:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч. , а в деня на мача (понеделник) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 14:00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя със Славия са:



Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 - 12 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 - 20 лв.

Сектор Б (Моци) - 10 лв.

Сектор Г - 10 лв.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление. От клуба напомнят, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.