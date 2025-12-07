Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Елче
  Вратар тотално закопа Жирона в гостуването на Елче

  • 7 дек 2025 | 17:00
Елче надделя с 3:0 в домакинството си на Жирона в мач от 15-ия кръг на Ла Лига. Херман Валера (40’) откри в полза на домакините в края на първото полувреме, а Рафа Мир (51’, 57’) с две попадения през втората част оформи крайния резултат.

Двата тима си размениха по една по-опасна ситуация в първия половин час на двубоя, за да се стигне до 40-ата минута, когато продължително разиграване пред наказателното поле на гостите завърши с точен изстрел в левия ъгъл на Гасанига. Домакините набързо убиха всякаква интрига в срещата за по-малко от четвърт час след почивката, когато Рафа Мир се разписа на два пъти. В 51-ата минута възпитаниците на Едер Сарабия осъществиха поредна атака на скорост с няколко много добри отигравания, а ударът на мир в близкия ъгъл влетя в мрежата не без помощта на много слабата изява на стража на гостите.

Апогеят на грешките на стража на Жирона дойде само няколко минути по-късно, когато той директно подаде топката в краката на пресиращия го Рафа Мир, който реализира за 3:0 от няколко метра. По този начин Елче достигна до първата си победа в последните пет двубоя в първенството и се намира на деветото място. За гостите пък това бе край на серията от три поредни срещи без загуба, но те продължават да са в зоната на изпадащите.

Снимки: Imago

