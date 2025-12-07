Матич: Можем да кажем, че резултатът е реален

Наставникът на Септември (София) Славко Матич коментира равенството 0:0 с тима на Берое. Според специалиста резултатът е реален.

„Можем да кажем, че резултатът е реален. Бяхме по-добри през първото полувреме. Второто полувреме те направиха сериозен натиск. Имахме най-доброто положение в мача. Радвам се, че не допуснахме гол. Мисля, че намерихме баланса между защита и атака. От десетима чужденци, седем не бяха по време на подготовката. Химията между футболистите трябва да бъде направена. Днес направихме добър мач. Имаме достатъчно време да се подготвим за следващия мач. Уважаваме Лудогорец, но ще опитаме да продължим напред за купата“.