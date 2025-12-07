Популярни
11-те на Берое и Септември

  • 7 дек 2025 | 13:34
  • 811
  • 1
11-те на Берое и Септември

Берое и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона под Аязмото стартира в 14:30 часа с първия съдийски сигнал на Християна Гутева.

Само една точка разделя днешните съперници в класирането - заралии заемат 13-ата позиция, а гостите са две места по-назад. "Зелените" нямат победа вече повече от два месеца, докато тимът на Славко Матич е в серия от три поредни поражения, в които допусна общо 13 гола, така че със сигурност двата отбора ще бъдат пределно мотивирани да сложат край на негативните резултати.

Първият двубой между Берое и Септември по-рано през сезона предложи голово зрелище, спечелено от старозагорци с 3:2 с хеттрик на Алберто Салидо.

БЕРОЕ - СЕПТЕМВРИ

БЕРОЕ: 99. Кинтеро, 3. Саломони, 4. Костантини, 7. Пинеда, 8. Масого, 11. Хименес, 23. Сона, 24. Гаврилов, 27. Дабо, 21. Салидо, 9. Валбуена

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 30. Стаматов, 4. Христов, 26. Озорнвафор, 23. Шутен, 6. Очаи, 28. Стоичков, 5. Бауренски, 33. Иванов, 7. Пара, 9. Фурие

