Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите


  2. Берое
  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 161
  • 0
Берое и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона под Аязмото стартира в 14:30 часа с първия съдийски сигнал на Християна Гутева.

Само една точка разделя днешните съперници в класирането - заралии заемат 13-ата позиция, а гостите са две места по-назад. "Зелените" нямат победа вече повече от два месеца, докато тимът на Славко Матич е в серия от три поредни поражения, в които допусна общо 13 гола, така че със сигурност двата отбора ще бъдат пределно мотивирани да сложат край на негативните резултати.

Преди 4 дни Берое загуби болезнено от Черно море (1:2), след като допусна обрат, а победното попадение на "моряците" дойде в добавеното време на срещата.

Септемврийци пък не успяха да се противопоставят на ЦСКА 1948 и отстъпиха с 1:4.

Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми, като добрата новина за "виненочервените" е завръщането след наказание на Кубрат Йонашчъ.

Първият двубой между Берое и Септември по-рано през сезона предложи голово зрелище, спечелено от старозагорци с 3:2 с хеттрик на Алберто Салидо.

15 Септември 2:3 Берое

Берое - Септември (София)

Начало: 14:30 часа
Съдия: Християна Гутева
Стадион: "Берое", Стара Загора

