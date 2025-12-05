Берое пусна билетите за последния си мач за годината

Популярни
  • 5 дек 2025 | 10:31
Берое пусна в продажба билетите за двубоя със Септември (София). Срещата от 19-ия кръг на efbet Лига е насрочена за 7 декември, неделя, от 14:30 ч. Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача.

Входът за лица до 14 г. и над 70 г. ще бъде безплатен, но всички лица до 16 г. трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОСТЪП

Всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор "Гости" от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн (15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача) и на касата на сектора.

– Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион "Берое" в деня на срещата (7 декември). Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.

