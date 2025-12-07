Популярни
  Sportal.bg
  Други спортове
  3. Ива Стоянова спечели златен медал на турнира за Европейската купа на шпага във Варна

Ива Стоянова спечели златен медал на турнира за Европейската купа на шпага във Варна

  • 7 дек 2025 | 14:23
  • 277
  • 0
Ива Стоянова спечели златен медал на турнира за Европейската купа на шпага във Варна

Ива Стоянова спечели златен медал на турнира за Европейската купа на шпага до 14 години във Варна. За призовите места спориха 32 фехтовачки от България, Великобритания, Израел и Румъния, а за страната на пътеките излязоха 12 състезателки. Освен Стоянова в топ 8 влязоха и Бориса Кръстева (Академик София, шесто място в крайното класиране), Масал Исаоглу (Черно море Варна, седмо) и Радостина Куртакова (Пентатлон, осмо).

Ива Стоянова започна участието си силно - пет победи от пет срещи в групите. В елиминациите възпитаничката на Черно море Варна отстрани Йоана Кръстева с 15:5 и Радостина Куртакова с 15:10. В срещата за място на финала Стоянова победи Карина Дениса Белу от Румъния с 15:9. В двубоя за шампионската титла българката надделя над Ягода Зигън от Великобритания с 15:11 и триумфира със златото.

Днес турнирът продължава с директните елиминации на мъжете до 14 години, съобщават от БФ Фехтовка.

