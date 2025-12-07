Най-великият волейболист в света за ХХ век към звездите на бъдещето в София: Може и сред вас да има олимпийски шампиони

Най-великият волейболист за ХХ век и настоящ треньор на мъжкия национален отбор на САЩ Карч Кирали отдели специално внимание и изпрати послание към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК „Левски“.

„Здравeйте всички. Здравейте на всички отбори, на всички момчета и момичета от турнира "А1 Звезди на бъдещето", който ще се проведе в края на декември. Вълнуващо е отбори от различни краища на Европа да имат възможността да се предизвикват, да се състезават и да видят колко може да се развиват. Може би сред вас има бъдещи олимпийци и бъдещи златни медалисти. Пожелавам ви голям късмет. Забавлявайте се, учете много. А, надявам се, самият аз да дойда да гледам в София някоя година", заяви Карч Кирали в специално видео.

65-годишният американец е уникална фигура в историята на волейбола. Той е трикратен олимпийски шампион като състезател и именно от тази позиция пожела златно олимпийско бъдеще на талантите от турнира в София. Кирали е единственият в света, станал олимпийски шампион и в класическия волейбол в зала (1984 и 1988), и в плажния волейбол (1996). Той е и световен шампион от 1986 г. През 2001 г. Международната федерация по волейбол го обявява за най-великият състезател за миналия век. Приказката му продължава и като треньор. От 2012 г. е начело на женския национален отбор на САЩ. Стана световен шампион и като наставник през 2014 г. На три поредни Олимпийски игри продължи да пренаписва историята – спечели бронз в Рио, злато в Токио и сребро в Париж. И е стъпвал на волейболния Олимп и като играч, и като треньор. От октомври 2024 г. вече е старши треньор на мъжкия национален отбор на родината си, с който се цели към олимпийското злато и на домашните игри през 2028-а в лос Анджелис. На световното първенство през 2025 г. отборът на САЩ, воден от Карч, беше победен от България в четвъртфиналите, след което Кирали засипа с похвали младите български момчета, осъществили страхотен обрат от 0:2 до 3:2, за да стигнат после и до сребърните медали. Сега Карч Кирали говори специално и за талантите на бъдещето, които се събират в София.

Преди него специални видеопослания към участниците в „А1 Звезди на бъдещето“ отправиха японската суперзвезда Ран Такахаши, и правещите фурор във Франция български любимци Венислав Антов и Владимир Гърков.

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза“ (Италия), „Ястжембски“ (Полша), „Вулканещи“ (Молдова) и българските „Берое“, ЦСКА и „Левски“.

В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио“ (Италия), „Берлин“ (Германия), „Ясиеняк Гданск“ (Полша), „Стежица Виежице“ (Полша) и българските „Марица“ и „Левски“.