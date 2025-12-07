Драматична загуба след продължение за Минчев и Кемниц в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев и неговият клубен тим Найнърс Кемниц допуснаха поражение при гостуването си на Телеком Бон с 82:86 след продължение в двубой от деветия кръг на Бундеслигата.

Загубата беше трета поредна и общо пета за Кемниц, който е 12-и във временното класиране, а съставът от Бон е осми и продължава с актив 5-4.

Минчев завърши с 2 точки, 5 борби и 2 асистенции за 15 минути на терена.

В края на редовните 40 минути резултатът беше равен 73:73, но в продължението домакините измъкнаха успеха.

За отбора на Кемниц предстои домакинство на гръцкия Паниониос в двубой от турнира Еврокъп на 9 декември.

