  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Гард на Голдън Стейт "довърши" Кливланд и се измайтапи с феновете на "Кавалерите"

Гард на Голдън Стейт "довърши" Кливланд и се измайтапи с феновете на "Кавалерите"

  • 7 дек 2025 | 12:43
  • 396
  • 0
Гард на Голдън Стейт "довърши" Кливланд и се измайтапи с феновете на "Кавалерите"

Голдън Стейт Уориърс сломи като гост Кливланд Кавалиърс с 99:94 в двубой от редовния сезон на НБА. Един от героите на "Воините" срещу "Кавалерите" беше гардът Пат Спенсър. Той бе най-резултатен за тима си с рекордните за кариерата си 19 точки, а освен това "подпечата" победата на Уориърс от линията за наказателни удари 4 секунди преди края.

След като направи резултата 98:94 с точно изпълнен фаул и на практика лиши домакините от каквито и да е шансове да се доберат поне до продължение, 29-годишният гард си направи майтап с феновете на Кавс, махайки им за довиждане, с което им показа ясно, че могат спокойно да се прибират по домовете си.

Голдън Стейт измъкна победата, въпреки че игра без най-големите си звезди. Срещата пропуснаха Стеф Къри, Дреймонд Грийн и Джими Бътлър, както и Ал Хорфърд.

Уориърс са осми в класирането в Западната конференция с 12 победи и 12 загуби, а Кливланд е осми на Изток с баланс 14-11.

Снимки: Gettyimages

