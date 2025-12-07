Популярни
  3. Шампион с Денвър влезе в историята на Бруклин Нетс

Шампион с Денвър влезе в историята на Бруклин Нетс

  • 7 дек 2025 | 12:24
Шампион с Денвър влезе в историята на Бруклин Нетс

Крилото Майкъл Портър стана първият играч в историята на Бруклин Нетс, който записва 30+ точки, 5+ борби и 5+ вкарани тройки в три поредни мача.

Шампионът с Денвър Нъгетс през 2023 година Портър изригна с 35 точки (5/10 от зоната за три точки) и 9 борби при победата на "Мрежите" със 119:101 над закъсалия тим на Ню Орлиънс Пеликанс в среща от редовния сезон на НБА.

Бруклин е 13-и в Източната конференция с 6 победи и 17 загуби. Ню Орлиънс пък е на последната 15-а позиция на Запад с 3 успеха и 21 поражения.

Снимки: Gettyimages

