Домакинът Германия завърши на първо място в групата си след успех срещу Испания на Световното по хандбал за жени

Домакинът Германия победи Испания с 29:25 (13:10) на Световното първенство по хандбал за жени в мач, игран в Дортмунд. Така германките, които са световни шампионки от салечната 1993, завършиха на първо място в Група II и си осигуриха място на четвъртфиналите на турнира. Емили Фьогел поведе Германия с 6 гола, испанката Данила Со Делгадо бе най-резултатна в мача с десет попадения. Испанките са световен вицешампион от 2019.

В среща от същата група тимът на Черна гора надигра Сърбия с 33:17 (13:9) и също си осигури място в Топ 8. Дияна Мугоша отбеляза 9 гола за Черна гора, Драгана Цвийич вкара 5 за сръбския тим, който отпадна.

Отборът на Испания се наложи над Фарьорските острови в резултатен мач с 33:30 (16:14). Елин Торкелсдотир поведе исландките към успеха с 8 попадения.

В Група III тимът на Франция, който защитава световната си титла, надигра Аржентина убедително с 29:17 (14:8), като за момента води в класирането преди последния мач срещу Нидерландия. Сара Буктит бе лидер на "петлите" с пет попадения. Другият домакин - Нидерландия, също бе убедителен - 33:22 (18:11) срещу Полша. Бо ван Ветеринг вкара пет пъти за "лалетата".

От същата група тимът на Тунис победи Австрия с 27:25 (14:15), но двата отбора нямат шанс да продължат към преките елиминации.

