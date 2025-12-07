Буркард с победа във Вайнщат преди Европейското в Лагоа

Германската шампионка Елена Буркард направи отлична подготовка за предстоящото Европейското първенство по крос-кънтри SPAR в Лагоа на 14 декември, след като постигна рутинна победа срещу местни състезателки в събота.

33-годишната атлетка триумфира на състезанието по крос-кънтри във Вайнщат, като спечели с преднина от над две минути по 6,6-километровото трасе. Предстоящото първенство в Лагоа ще бъде осмото ѝ участие на европейския шампионат по крос-кънтри, като най-доброто ѝ класиране до момента е пето място в надпреварата при жените в Шаморин през 2017 г.

Снимки: Gettyimages