Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Буркард с победа във Вайнщат преди Европейското в Лагоа

Буркард с победа във Вайнщат преди Европейското в Лагоа

  • 7 дек 2025 | 08:23
  • 307
  • 0
Буркард с победа във Вайнщат преди Европейското в Лагоа

Германската шампионка Елена Буркард направи отлична подготовка за предстоящото Европейското първенство по крос-кънтри SPAR в Лагоа на 14 декември, след като постигна рутинна победа срещу местни състезателки в събота.

33-годишната атлетка триумфира на състезанието по крос-кънтри във Вайнщат, като спечели с преднина от над две минути по 6,6-километровото трасе. Предстоящото първенство в Лагоа ще бъде осмото ѝ участие на европейския шампионат по крос-кънтри, като най-доброто ѝ класиране до момента е пето място в надпреварата при жените в Шаморин през 2017 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Олимпийският шампион Тамират Тола ще блести на маратона в Доха

Олимпийският шампион Тамират Тола ще блести на маратона в Доха

  • 6 дек 2025 | 09:12
  • 1074
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ

Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ

  • 6 дек 2025 | 09:05
  • 467
  • 0
Ингебригтсен се оттегли от Европейското по крос-кънтри

Ингебригтсен се оттегли от Европейското по крос-кънтри

  • 6 дек 2025 | 08:52
  • 2255
  • 0
Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

  • 6 дек 2025 | 08:39
  • 511
  • 0
Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

  • 6 дек 2025 | 08:31
  • 3483
  • 0
Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

  • 4 дек 2025 | 15:54
  • 794
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 2555
  • 5
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

  • 7 дек 2025 | 07:30
  • 4654
  • 2
Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 2714
  • 0
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 25779
  • 100
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

  • 6 дек 2025 | 23:47
  • 23681
  • 41
ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 93502
  • 526