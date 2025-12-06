Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

Отборът на Локомотив Авиа излезе начело във временното класиране на efbet Супер Волей, след като остана единственият непобеден тим и със 7 поредни победи. Момчетата на Найден Найденов обърнаха и надделяха след невероятна драма като гости на Дея спорт (Бургас) с 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 18:16) в последния мач от 8-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Така пловдичани са на първо място в подреждането със 7 победи от 7 мача и 18 точки. Дея спорт пък е на 8-а позиция с 3 победи, 5 загуби и 10 точки в актива си.

В следващия 9-и кръг Локомотив Авиа е домакин на Монтана, докато бургазлии ще гостуват на Славия. Срещите са съответно в неделя (14 декември) от 18,00 часа и в събота (13 декември) от 17,00 часа.

Двата отбора си размениха по един гейм, печелейки с по 25:23. В третата част бургазлии поведоха с 12:7 и 21:16, за да излязат напред в резултата след 25:18. Локомотив обаче изравни след силни изяви в самия край на четвъртия гейм и стигнаха до решителен тайбрек след 25:22. В него пловдивчани имаха аванс от 8:6, но Дея спорт изравни при 11:11. Бургазлии дори стигнаха до мачбол при 14:13, но Локомотив го измъкна драматично с 18:16 за крайното 3:2.

Над всички за Локомотив бе Жулиен Георгиев със страхотните 32 точки (1 блок, 3 аса и 62% ефективност в атака - +18) за победата. Тодор Вълчев добави 13, а Кристиан Алексов и Ивайло Дамянов се отчетоха с по 11 точки за успеха.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача бе обявен либерото на победителите Мартин Иванов, който завърши с 50% позитивно и 22% перфектно посрещане.

За Дея спорт Ерион Байрами реализира 26 точки (1 блок, 4 аса, 68% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +18). Валентин Братоев и Георги Бъчваров приключиха с 19 и 17 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg