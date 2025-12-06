Популярни
  6 дек 2025
Мачът между Чарлтън и Портсмут беше прекратен заради починал фен

Домакинският мач на Чарлтън Атлетик срещу Портсмут в Чемпиъншип бе прекъснат заради спешна намеса на медицинския екип на трибуните, като след това от клуба от Лондон съобщиха, че фен е починал в болницата.

Мачът, който се играеше при резултат 0:0, бе спрян в 12-тата минута, когато медицинският екип се отзова спешно на трибуните, а съдията призова играчите от двата тима да се приберат в съблекалните шест минути по-късно.

Около час по-късно бе съобщено, че мачът няма да продължи, а от Чарлтън потвърдиха, че привърженикът е починал в болницата.

"Клубът е съкрушен да съобщи, че привърженик на Чарлтън Атлетик е починал, въпреки спешната лекарска намеса на медицинския екип на мача с Портсмут днес", написаха от Чарлтън.

"Клубът е благодарен на феновете и на играчите и щаба на Портсмут за търпението и разбирането за тази трагедия. Всички в клуба изразяваме съболезнованията си към семейството и приятелите на привърженика в този изключително тежък момент", написаха още от лондонския клуб. 

Снимки: Imago

