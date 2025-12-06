Алавес се изкачи в горната половина

Алавес се изкачи в горната половина на класирането, след като спечели с 1:0 домакинството си на Реал Сосиедад. Единственото попадение в мача реализира Лукас Бойе от дузпа в края на първото полувреме. Баските записаха втора поредна загуби, след като не регистрираха нито един точен изстрел през второто полувреме. Алавес записва трета поредна победа срещу този съперник за първи път в историята си.

Бойе първи застраши една от двете врати, но по-опасните положения през първата част бяха пред вратата на домакините. Солер тества вратаря на Алавес с удар с глава, а Йон Мартин удари греда. Тимът на Едуардо Кудет не създаде много в предни позиции, но се оттегли на почивката с аванс след спорна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Елустондо.

През второто полувреме Алавес се защитаваше отлично и не допусна много опасни ситуации пред вратата си. Най-добрите възможности се откриха пред Барене и и Карика, но тимът от Сан Себастиан трябваше да си тръгне разочарован.

Снимки: Imago