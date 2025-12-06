Левски с чиста победа срещу Драгоман

Волейболистките на Левски София записаха 7-а поредна победа за сезона в женската "Демакс+" лига. Момичетата на Радослав Арсов биха чисто като домакини Драгоман с 3:0 (27:25, 25:19, 25:20) в среща от 8-ия кръг на първенството, играна тази вечер в столицата.

Така "сините" са твърдо на второ място във временното класиране със 7 победи, 1 загуба и 21 точки. Драгоман пък остава на 6-а позиция с 4 победи, 4 загуби и 12 точки.

В следващия 9-и кръг, който е последен за първия полусезон, Левски ще гостува на аутсайдера Варна ДКС, докато тимът на Антон Петров е домакин на шампиона Марица (Пловдив). И двата мача са в събота (13 декември) съответно от 16,00 и 17,00 часа.