  Тунчев: Загубихме две точки, играта ни във фаза "защита" бе на доста добро ниво

  • 2 дек 2025 | 20:15
Наставникът на Арда Александър Тунчев съжали след нулевото равенство срещу Ботев (Пловдив), че неговият отбор не е спечелил трите точки.

"Загубихме две точки. Първото полувреме беше равностойно, двата отбора се опознавахме един друг, не искахме да грешим. Второто вдигнахме оборотите, имахме ситуациите, но ни липсваше завършващият удар днес.

През второто полувреме търпението беше важно. Първата част Ботев се беше групирал в собствената си половина и ние прибързвахме. През второто превъртахме топката и оттам дойдоха тези ситуации, които създадохме.

Днес играта ни във фаза "защита" беше на доста добро ниво. Имахме и ситуации. Не бяха кой знае колко, но ги имахме. Ботев е с добър треньор и днес положителното, за което можем да се хванем, е играта в защита.

Очакват ни два доста трудни мача. Целта е да задържим постоянството от последните мачове. Ще се опитаме да извлечем максимума в Пловдив и продължаване за Купата", завърши Тунчев.

