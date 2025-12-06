Динамо (З) се спаси в 102-рата минута на дербито срещу Хайдук

Динамо (Загреб) и Хайдук (Сплит) не се победиха в голямото дерби на хърватския футбол. Сблъсъкът на "Максимир" беше от 16-ия кръг на ХНЛ и завърши 1:1, като домакините се добраха до равенството в 12-тата минута на добавеното време с гол на Арбер Ходжа.

Този резултат остави "модрите" на върха в класирането, с аванс от 1 точка пред Хайдук. Тимът от Сплит не можа да спечели трети пореден мач, като от началото на ноември спечели единствено домакинството си на Осиек, а в този период допусна и разгромна загуба с 0:5 от шампиона Риека.

Първото полувреме на дербито беше равностойно, въпреки териториалното надмощие на Динамо. В началото на втората част домакините получиха дузпа, но след намесата на ВАР главният съдия промени решението си. В 68-ата минута Микеле Шего отблизо прати топката във вратата на Иван Филипович с първия и еиднствен точен удар на "белите" в мача.

Заради многото прекъсвания на играта срещата беше продължена с цели 13 минути и в предпоследната от тях Тони Силич спаси удар на Сандро Куленович, но при добавката на Ходжа нямаше шанс. Срещата приключи с 14 жълти картона.

Риека се наложи с 3:1 над Вуковар 1991 и направи голям скок в класирането, като излезе на 4-то място. Шампионите събраха 21 точки, изпреварвайки, Вараждин, Истра 1961 и Локомотива (Загреб).

Доминик Янков не беше в групата на домакините, а попаденията за тях отбелязаха Степан Раделич, Анте Орец и Тони Фрук от дузпа.