Динамо (З) се спаси в 102-рата минута на дербито срещу Хайдук

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  • 6 дек 2025 | 22:16
  • 75
  • 0
Динамо (Загреб) и Хайдук (Сплит) не се победиха в голямото дерби на хърватския футбол. Сблъсъкът на "Максимир" беше от 16-ия кръг на ХНЛ и завърши 1:1, като домакините се добраха до равенството в 12-тата минута на добавеното време с гол на Арбер Ходжа.

Този резултат остави "модрите" на върха в класирането, с аванс от 1 точка пред Хайдук. Тимът от Сплит не можа да спечели трети пореден мач, като от началото на ноември спечели единствено домакинството си на Осиек, а в този период допусна и разгромна загуба с 0:5 от шампиона Риека.

Първото полувреме на дербито беше равностойно, въпреки териториалното надмощие на Динамо. В началото на втората част домакините получиха дузпа, но след намесата на ВАР главният съдия промени решението си. В 68-ата минута Микеле Шего отблизо прати топката във вратата на Иван Филипович с първия и еиднствен точен удар на "белите" в мача.

Заради многото прекъсвания на играта срещата беше продължена с цели 13 минути и в предпоследната от тях Тони Силич спаси удар на Сандро Куленович, но при добавката на Ходжа нямаше шанс. Срещата приключи с 14 жълти картона.

Риека се наложи с 3:1 над Вуковар 1991 и направи голям скок в класирането, като излезе на 4-то място. Шампионите събраха 21 точки, изпреварвайки, Вараждин, Истра 1961 и Локомотива (Загреб).

Доминик Янков не беше в групата на домакините, а попаденията за тях отбелязаха Степан Раделич, Анте Орец и Тони Фрук от дузпа.

Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

  • 6 дек 2025 | 19:16
  • 816
  • 0
Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

  • 6 дек 2025 | 19:01
  • 1126
  • 0
Лукас Петков помогна за важен успех на Елверсберг в пряк сблъсък за второто място

  • 6 дек 2025 | 16:14
  • 1984
  • 0
Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

  • 6 дек 2025 | 02:31
  • 1356
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 1147
  • 0
Слави Шопов премина успешна операция

  • 5 дек 2025 | 10:50
  • 988
  • 0
ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 75383
  • 461
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 24798
  • 24
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 17811
  • 172
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 16068
  • 64
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 32544
  • 23
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 35112
  • 20