Лукас Петков помогна за важен успех на Елверсберг в пряк сблъсък за второто място

Елверсберг с Лукас Петков в състава взе много важен успех и спечели с 2:1 като гост на Падерборн в пряк сблъсък за второто място от 15-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал започна като титуляр и бе заменен в дългото продължение на двубоя, но по-важното е, че имаше важно участие за победния гол на тима си. Важен детайл бе и това, че в последния над половин час тимът на Петков игра с човек повече след изгонване на играч на домакините.

Така Елверсберг изпревари съперника си и излезе еднолично на второто място в класирането, на 4 точки зад лидера Шалке 04, което би дало директна промоция в германския елит. Падерборн пък продължи със срива си и записа трета поредна загуба, като остава на 3-а позиция.

“Елфите” излязоха напред в 32-рата минута, когато голмайсторът на тима Юнес Ебнуталиб се възползва от центриране след корнер и с глава откри - 0:1 за гостите. В началото на втората част обаче ветеранът и истинска легенда на Падерборн Свен Михел обаче възстанови равенството с красив изстрел с левия крак, буквално минути след като се появи в игра на почивката - 1:1.

В 57-ата минута обаче в срещата настъпи ключов момент. Бранителят на домакините Калвин Бракелман извърши много грубо нарушение срещу Фредерик Шмахъл и бе изгонен с директен червен картон. “Елфите” се възползваха от численото си превъзходство и двадесетина минути по-късно отново излязоха напред. Лукас Петков имаше сериозна заслуга за попадението, след като дриблира по дясното крило и подаде в наказателното поле на Падерборн, където домакините не успяха да изчистят добре. Това позволи на Шмахъл да стреля и след рикошет в крака на Феликс Гьоце топката влетя в мрежата - 1:2 за Елверсберг.

Снимки: Imago