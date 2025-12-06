Популярни
  • 6 дек 2025 | 16:18
  • 318
  • 0
Шампион на НБА тренира с бившия отбор на Уембаняма

Въпреки че остава без отбор, Серж Ибака не спира да се стреми да поддържа високо спортно ниво, надявайки се на нова възможност.

Опитният център в момента е свободен агент и както сам заяви чрез публикации в социалната мрежа Х, желае да се завърне в НБА. За да бъде готов да се възползва от всяко евентуално предложение, той се грижи да поддържа отлична физическа форма.

В този контекст Ибака участва в тренировки с Метрополитан, бившия отбор на Виктор Уембаняма, който сега се състезава в трета дивизия на френското първенство.

36-годишният ас, шампион на НБА през 2019 година с Торонто, прекара последните две години в Евролигата, носейки екипите на Байерн Мюнхен и Реал Мадрид, с които записа общо 57 участия.

Снимки: Imago

