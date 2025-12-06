Чаби Алонсо: В Ла Лига е важно да си постоянен в победите

Преди дни Реал Мадрид се завърна на победния път в Ла Лига, след като преди това в три поредни кръга стигаше само до ремита, заради което и загуби лидерската си позиция. Убедителното 3:0 над Атлетик Билбао в сряда върна настроението сред столичани. Сега те вече се подготвят за домакинството си на Селта, което е в неделя от 22:00 часа.

Ето какво коментира по различни теми треньорът на Реал Чаби Алонсо на редовната си пресконференция:

Селта

Искаме да видим един силен Реал Мадрид, един добър мач, да се забавляват хората и да имаме постоянство. Говорихме, че е добър момент да направим отличен двубой на “Бернабеу”

Валверде като краен защитник, макар той да не се вижда като такъв

Трябва да преценим, Феде винаги поставя нуждите на отбора на първо място, но може да има и други опции. Спомням си мачове, в които той се представи на изключително високо ниво. Валверде е отборен играч и иска да помага на клуба - той олицетворява тези ценности.

Или пък Милитао като бек

И това е вариант. Срещу Сенегал с тима на Бразилия той игра много добре там. Както и Феде, Едер има нужната атлетичност и класа като цяло. Милитао малко ми напомня на Пепе – представя се добре, където и да играе.

Различното отношение на “Сан Мамес“ като повратна точка

Като цяло направихме по-силен мач, както беше и срещу Барса. Искаме да продължим да печелим, защото в Ла Лига е важно да си постоянен в успехите. Сега наред е Селта, който също е сериозен съперник, който играе добре и има ясен план.

Разговаряхте с Винисиус, какво се промени?

Той е се чувства добре и срещу Атлетик Билбао се представи много силно. Вини дава жизненост на отбора и е от ключово значение да можем да го използваме в тази му форма и в това настроение.

Мбапе или Кристиано

И двамата са изключителни, легендарни. Имаме късмет, че сме разчитали на тях. Кристиано си е Кристиано, а Килиан е Килиан. Мбапе е напът да направи история в Реал Мадрид, заради амбицията, която излъчва. Той е сред избраните. В ежедневната работа Килиан е отличен, иска да има влияние върху останалите, като по този начин прилича на Роналдо. Мбапе е в страхотна форма сега.

Контузиите

Правим всичко по силите си, за да могат хората с травми да се възстановят. Скоро ще имаме добри новини. Трябва да се научим да живеем с това.

Арда Гюлер

Има много добър удар, знае как да организира играта и да даде решаващия пас в последната третина. Арда израства много бързо. Той е различен от повечето играчи и като клуб трябва да се грижим за него, да го подкрепяме, но и да изискваме повече от него.

Какво се промени досега при вас?

„Добре съм, благодаря. Знам къде се намирам и какви са изискванията на клуба. Нуждаеш се от хладнокръвие и да се придържаш към най-важното. Да имаш самокритичност, но да не се самообвиняваш прекалено. Да мислиш за това как да се подобриш, да бъдеш с играчите и да работиш върху това, което си струва.