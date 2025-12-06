Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Председателят на БОК Весела Лечева поздрави Спортно училище “Никола Симов“ в Търговище

  • 6 дек 2025 | 14:54
Председателят на БОК Весела Лечева поздрави Спортно училище „Никола Симов“ в Търговище, което отбеляза своята 40-а годишнина. Лечева беше гост на юбилея, който бе уважен и от президента на Българската федерация по баскетбол и бивш министър на младежта и спорта Георги Глушков.

“Историята е тази, която ни прави силни. Традицията е тази, която ни дава увереност да продължим напред. Защото какво е един народ без история. Какво е едно училище без история, традиции, без своите герои. И аз преминах по този път – започнах от спортно училище. И знам, че това е мястото, на което може да започне твоята мечта. Важно е всеки ден да се бориш за това да станеш по-добър – не само спортист, но и човек. Пожелавам Ви всеки ден да преследвате своите мечти. Да работите и уважавате своите треньори, които са не само ваши преподаватели, но и са Ваше семейство“, обърна се Лечева към ученици и учители, състезатели и треньори.

Лечева посети и състезанието в Търговище по спортна стрелба, чийто организатор е СКСС „Светкавица“. Турнирът е с участието на над 110 състезатели. Той е и квалификация за Европейското първенство за юноши, девойки и младежи, на което Бургас е домакин през февруари.

