  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Нападател се завръща в Лудогорец

Нападател се завръща в Лудогорец

  • 5 дек 2025 | 10:43
  • 2932
  • 0

Нападателят Матиас Тисера ще се завърне в Лудогорец през зимата, тъй като наемът му в аржентинския Уракан приключва на 31 декември и от клуба нямат намерение да задържат футболиста.

29-годишният състезател беше преотстъпен от "орлите" още в началото на календарната година, като за този период той изигра 27 мача за Уракан, в които реализира два гола и направи една асистенция.

Официално: Лудогорец прати под наем нападател в Аржентина
Официално: Лудогорец прати под наем нападател в Аржентина

Тисера пристигна на "Хювефарма Арена" през 2022 г. от Платенсе, като с екипа на разградчани записа близо 100 двубоя. В тях той се отчете с 28 попадения и 9 голови подавания.

