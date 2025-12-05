Нападател се завръща в Лудогорец

Нападателят Матиас Тисера ще се завърне в Лудогорец през зимата, тъй като наемът му в аржентинския Уракан приключва на 31 декември и от клуба нямат намерение да задържат футболиста.

#MercadoDePases | 🚨 Agustín Urzi y Matías Tissera NO van a seguir en #Huracan. Ambos ya fueron licenciados por Diego Martínez. Sus préstamos terminan, regresarán a FC Juárez 🇲🇽 y Ludogorets 🇧🇬 y seguramente sean negociados nuevamente. pic.twitter.com/qHtydFS9qq — Mercado de Pases (@MDePasesArg) December 4, 2025

29-годишният състезател беше преотстъпен от "орлите" още в началото на календарната година, като за този период той изигра 27 мача за Уракан, в които реализира два гола и направи една асистенция.

Тисера пристигна на "Хювефарма Арена" през 2022 г. от Платенсе, като с екипа на разградчани записа близо 100 двубоя. В тях той се отчете с 28 попадения и 9 голови подавания.