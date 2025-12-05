Нападател се завръща в Лудогорец

Нападателят Матиас Тисера ще се завърне в Лудогорец през зимата, тъй като наемът му в аржентинския Уракан приключва на 31 декември и от клуба нямат намерение да задържат футболиста.
29-годишният състезател беше преотстъпен от "орлите" още в началото на календарната година, като за този период той изигра 27 мача за Уракан, в които реализира два гола и направи една асистенция.
Тисера пристигна на "Хювефарма Арена" през 2022 г. от Платенсе, като с екипа на разградчани записа близо 100 двубоя. В тях той се отчете с 28 попадения и 9 голови подавания.