Драйзайтъл вкара, но после се контузи при победа на Едмънтън срещу Нешвил

Леон Драйзайтъл се разписа преди да напусне леда с контузия след първия период при победата на Едмънтън с 3:1 над гостуващия Нешвил в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Драйзайтъл откри резултата при числено превъзходство в 4-ата минута, след като получи подаване от Конър Макдейвид, записвайки на сметката си 35-и гол от началото на сезона.. Малко повече от 10 минути по-късно обаче той бе ударен от нападателя на Предатърс Ози Вийсблат.
Освен за неговото попадение Макдейвид подаде и за останалите две, дело на Мат Савой и Зах Хайман, който се разписа на празна врата малко повече от минута преди края на редовното време.
Вратарят Конър Ингам се отличи с 27 спасявания, а отборът на Ойлърс спечели за едва четвърти път в последните си девет двубоя в Лигата.
В последния период Фьодор Свечков реализира единственото попадение в полза на гостите, а стражът им Юстус Анунен направи 27 спасявания.