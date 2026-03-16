Драйзайтъл вкара, но после се контузи при победа на Едмънтън срещу Нешвил

Леон Драйзайтъл се разписа преди да напусне леда с контузия след първия период при победата на Едмънтън с 3:1 над гостуващия Нешвил в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Драйзайтъл откри резултата при числено превъзходство в 4-ата минута, след като получи подаване от Конър Макдейвид, записвайки на сметката си 35-и гол от началото на сезона.. Малко повече от 10 минути по-късно обаче той бе ударен от нападателя на Предатърс Ози Вийсблат.

Leon Draisaitl appeared to be injured after taking a hard hit early in the first period from Ozzy Wiesblatt.



Draisaitl was not on the bench to start the second, and didn't play the rest of the game. Kris Knoblauch had no update on his status after the game.

Освен за неговото попадение Макдейвид подаде и за останалите две, дело на Мат Савой и Зах Хайман, който се разписа на празна врата малко повече от минута преди края на редовното време.

Вратарят Конър Ингам се отличи с 27 спасявания, а отборът на Ойлърс спечели за едва четвърти път в последните си девет двубоя в Лигата.

В последния период Фьодор Свечков реализира единственото попадение в полза на гостите, а стражът им Юстус Анунен направи 27 спасявания.