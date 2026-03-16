Емблематичното фрийрайд състезание Витоша X Lines излъчи своите шампиони

Десетото юбилейно издание на емблематичното фрийрайд състезание Витоша X Lines събра близо 60 от най-добрите „свободни“ скиори и сноубордисти в страната, които премериха сили по стръмните склонове на планината Витоша.

При отлични условия и под жаркото мартенско слънце в района на „Лавината“ и „Резньовете“ участниците в надпреварата демонстрираха високо ниво на техника, много креативност и истинска смелост.

„Витоша беше такава, каквато я обичаме – жива, цветна и гостоприемна. Щастливи сме, че за десета поредна година успяхме да обединим общността и да видим толкова много усмихнати хора по склоновете“, коментираха организаторите от Concept Creative.

Един от основните акценти на X Lines за поредна година беше участието на най-младите надежди. В специално подготвената за тях зона в района на „Витошко лале 2“, децата показаха, че бъдещето на фрийрайда в България е в сигурни ръце.

При най-малките в категория Ски до 10 години победата грабна Ян Николов (DG), следван от Елена Бакърджиева и Сияна Найденова. В категорията до 14 години при момчетата доминира Стилиян Арсенов от „Витоша ски“, който впечатли журито и публиката със стилно и агресивно каране и постигна един от най-високите резултати за деня – цели 85 точки.

При момичетата до 14 години златото отиде при Ема Мадина, следвана от Ивет Захаринова и Ема Александрова. При юношите до 17 години, които караха по основния склон най-добре се престави Йордан Ангелов в ските и Александър Веселинов в сноуборда.

В най-оспорваната категория на Мъже Ски голямата победа извоюва Иван Запрянов, който се справи отлично с терена и постигна впечатляващия резултат от 81.33 точки. След него се наредиха двама от титулярите за титлата в състезанието – Никола Нешев от Freeski.bg и Даниел Йорданов от Freeside Team България, които имаха само 1 точка разлика помежду си.

В категория Сноуборд Мъже първото място зае Теодор Петров, чието спускане беше изпълнено с чиста техника, няколко дропа от скали и атрактивни трикове. При дамите най-убедително се представиха Ивамина Балтова в ските и Марина Томева при сноубордиските.

Победителите в отделните категории получиха призове и награди от партньорите на събитието от Витоша Ски, Фондация „София – Европейска столица на спорта“, Ред Бул, Boardshop, магазини Стената, Допелхерц България, и High End Ski&Snowboard Сервиз.

Събитието не беше само състезание, но и истински празник за публиката. Спусканията се наблюдаваха директно от лифта и специално обособената фен зона, а жури оценяваше състезателите по международните критерии за избор на линия, контрол, плавност, техника и стил.