Банско приема FIS Freeride World Tour Qualifier за пети пореден път

Голямото международно фрирайд състезание Freeride Bansko със стартовете Freeride World Tour Qualifier 3 звезди и Freeride World Tour Junior 3 звезди, квалификационен кръг от световните серии на FIS Freeride World Tour ще се проведе уикенда 20-22 март. Това ще е петата поредна година, в която Банско приема състезанието от този ранг, като през предишните години то се проведе при безупречни условия и организация. Отзивите от състезатели, представителите на Freeride World Tour и публиката през последните години бяха повече от положителни. Стартовата височина е 2746 м от самия връх „Тодорка“, денивелацията (вертикално спускане) - 350-400 м. а дължина на спускане е 800-1000 м. Наклонът на склона е средно 30‘ – 55‘. Надпреварата ще е в 4 основни категории: ски и сноуборд ( мъже и жени). Участие в уникалното за България състезание се очаква да участват близо 150 спортисти от над 20 нации. За трета поредна година сред тях ще участват и юноши, които ще се борят за точки в Freeride World Tour Junior 3*.

И тази година оценките ще дават 6 сертифицирани съдии, разделени в 2 панела за състезанията. Сред тях двама са международни съдии, като единия е и официален делегат на международната федерация по ски – FIS. Финалната оценка се формира от критерии като трудност на избраната линия по склона, контрол по време на цялото спускане, лекота при изпълнението на отделните елементи, техника и сложност на скоковете.

След огромния успех и страхотна атмосфера, която бе създадена през последните четири години, традиционно ще бъде изградена най-високата Фен зона правена в България, непосредствено до горна станция на лифтовете “Плато” и “Бъндерица 2” на 2550 м.надморска височина. Фен зоната открива перфектна гледка на целия склон, по който ще се спускат състезателите.

“Този сезон се оказа много труден за организаторите в Западна Европа, като множество стартове се наложи да бъдат канселирани поради лоши снежни условия и висока лавинна опасност. В подножието на връх Тодорка в Пирин ситуацията е повече от отлична. Този зимен сезон в Банско още веднъж се доказа като много снежен с над 250 см. снежна покривка на склоновете и доста стабилна снежна маса.“ заяви спортният директор на състезанието, Андрей Балевски.

"Bansko FWT Qualifier вече се утвърди като престижна платформа за партньори и спонсори, привличайки над 6000 посетители във фен зоната всяка година. Събитието осигурява спиращо дъха съдържание, съчетано с атрактивно позициониране за всеки бранд. Благодарение на отличната инфраструктура на Банско и магията на Пирин зрелищните спускания под връх Тодорка са достъпни за всеки – дори за хора, които не умеят да карат ски или сноуборд. Тази комбинация от достъпност и атмосфера прави състезанието ни без аналог в световния тур, което се потвърждава и от обратната връзка на самите атлети!“, сподели маркетинг мениджърът на състезанието Ивайло Цветков.

Световната квалификационна верига е пътят, който атлетите трябва изминат, за да стигнат до Freeride World Tour. През сезона стартове от този ранг има в цел свят, в страни като Австрия, САЩ, Япония, Франция и Канада. Системата за оценка се основава на звездното класиране на квалификационните събития (от 1 до 4 звезди) и съответния регион на събитията: · регион 1 обхваща Европа, Азия и Океания · регион 2 обхваща САЩ, Канада, Чили и Аржентина.