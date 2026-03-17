Малкин се завърна с два гола при разгром на Питсбърг

Евгений Малкин се завърна след пет мача наказание и вкара два гола още в първия период за убедителната победа на Питсбърг Пингуинс със 7:2 над лидера в генералното класиране на Националната хокейна лига на САЩ и Канада Колорадо.

Ерик Карлсон добави едно попадение и асистира за други две, Брайън Ръст, Ноел Ачиари и Елмер Сьодерблом приключиха мача с по гол и подаване, а Антъни Манта и Конър Дюър прибавиха другите две шайби в мрежата на Колорадо.

С тази победа Питсбърг събра 83 точки и се откъсна с 2 точки пред Айлендърс на 2-ото място в Столичната дивизия. Малкин даде и пас в днешната си първа среща от 5-и март насам, когато се сби на леда с Расмус Далин.

Нейтън Маккинън изравни за 1:1 минута и 7 секунди след като гостите откриха в първата част, а Брет Бърнс намали на 2:4 в края на първата третина. За Маккинън това е попадение номер 45 през сезона и по този показател той остава номер 1 в Лигата. Но само 15 секунди след като той изравни, Манта изведе Пингвините напред с 2:1.

Патрик Кейн вкара два гола, а Алекс Де Бринкат добави три асистенции при убедителния успех на Детройт Ред Уингс като домакин над Калгари. „Червените криле“ събраха 82 точки и се изравниха с Монреал на 3-ото място в Атлантическата дивизия.

Емит Фини и Доминик Шайн снъщо се разписаха за победителите, докато вратарят им Джон Гибсън направи 25 спасявания и помогна да бъде сложен край на серията от три поредни поражения.

Мориц Сайдер също беше точен за Детройт, след като оползотвори числено превъзходство за 4:2 в 11:45 минута на втория период. Алекс де Бринкат му подаде, а 65 секунди преди финалната сирена Шайн оформи крайния резултат на празна врата.

Гостите откриха резултата чрез Морган Фрост в 17:35 минута на мача, а Мат Коронато с индивидуален пробив намали на 2:3 с второто попадение на Калгари. Коронато подаде на Фрост за първия гол.

Отборът на Юта постигна категорична победа с 6:3 над Далас като гост, след като вкара четири гола в третата третина, а вратарят Витек Ваначек спаси 27 изстрела към своята врата.

Въпреки поражението, Далас остава на 2-о място в Централната дивизия с 94 точки, на три от лидера Колорадо. Гостите от Юта са 4-и със 76, на 8 от 3-ия Минесота.

Втората част завърши при равенство 2:2, но с началото на третата хокеистите от Солт Лейк Сити поведоха набързо. Джак Макбейн направи 3:2 за тях в 4:16 минута, а по-малко от четири минути след това Кайлър Ямамото увеличи на 4:2 и от този момент нататък победителят беше ясен.

Клейтън Келър, Нейт Швид, Майкъл Карконе и Лоусън Круз вкараха останалите попадения, а така беше сложен край и на серията от четири мача без победа. За Далас бяха точни Сам Стийл, Уайът Джонсън и Адам Ерне.

Лос Анджелис Кингс се наложи с 4:1 над Ню Йорк Рейнджърс, след като Алекс Лафериер вкара един гол и подаде за още два. Мики Андерсън приключи с гол и подаване, Дрю Дъфти и Тревър Муур добавиха другите две попадения. Лос Анджелис е на 5-ото място в Тихоокеанската дивизия със 71 точки.

Снимки: Imago