Емери за това дали Астън Вила е претендент за титлата: Бъдещето е непредсказуемо

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е сигурен, че бирмингамци могат да победят утре бившия му отбор Арсенал. Третият в класирането приема лидера на “Вила Парк” и при успех “виланите” ще се доближат само на три точки от върха.

“Бъдещето е непредсказуемо. Трябва да се фокусираме върху всеки мач. Утре, ако спечелим, можем да бъдем по-позитивни в следващите мачове, но ако не спечелим, няма да променим нищо. Ние се борим за всеки мач. И понякога е добре да си припомним къде бяхме преди. Преди два месеца бяхме на дъното. Сега сме на върха, но може би след два месеца отново можем да се върнем надолу. Това е футбол, това е Висшата лига. Нямам усещането, че утре сме фаворити, но знам, че можем да спечелим. Мачът утре ще е огромно изпитание - колективно и индивидуално.

За мен е удоволствие да се изправя срещу Арсенал.

Много сме доволни от това как напредваме, как се конкурираме, как печелим точки. Сега наистина имаме огромна възможност за утре. Арсенал е най-добрият отбор досега и е фаворит за спечелване на титлата”, заяви Емери.

Испанецът добави, че все още не знае дали Емилиано Мартинес, който пропусна гостуването на Брайтън през седмицата, ще бъде готов да започне утре.

“Той не тренира вчера. Важно е да видим как ще се чувства в следващите часове. Не знам дали ще е на разположение за утре”.

Следвай ни:

Снимки: Imago