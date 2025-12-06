Късно попадение в Кьолн спря кошмарната серия на Санкт Паули

Кьолн изпусна победата в последния момент и завърши 1:1 със Санкт Паули в дербито на новаците от 13-ия кръг на Бундеслигата. Късно попадение за гостите от Хамбург сложи край на кошмарната им серия от 9 поредни поражения в първенството.

Така Кьолн се изкачи на 8-а позиция, макар и да има само една победа в последните пет срещи. Санкт Паули пък затвърди успешната седмица след като спечели през седмицата за Купата на Германия като гост на Гладбах. “Пиратите” обаче остават предпоследни в класирането с 8 точки.

6 – Saïd El Mala has scored six goals in the Bundesliga this season, more than any other teenager in the top 5 leagues in 2025-26. Only Lukas Podolski (18y 325d) was younger than El Mala (19y 102d) when he scored his sixth Bundesliga goal for Köln. Prinz. #KOESTP pic.twitter.com/SweaG73KZB — OptaFranz (@OptaFranz) December 6, 2025

Най-чистата ситуация през първата част бе за домакините. Тя дойде в 22-рата минута, когато Саид Ел Мала бе изведен очи в очи с Никола Васил, но босненският вратар запази самообладание и спаси. В началото на втората част обаче вече нямаше какво да спре новоизплюпеният немски национал от попадението. При контраатака за Кьолн 19-годишният голям талант на “козлите” пое топката, пробяга от собствената си половина до вратата на противника и прати топката в мрежата на гостите за 1:0.

Kьолн обаче не успя да се удвои аванса си и в последните секунди на срещата. Тогава резервата на Санкт Паули Данел Синани центрира на главата на влезлия от пейката Рики-Джейд Джоунс, а вратарят на домакините Марвин Швебе не се намеси добре и топката мина под плонжа му - 1:1. Така “пиратите” измъкнаха точката и спряха серията от загуби.

Снимки: Imago