Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

  6 дек 2025
С Димитър Митов под рамката Абърдийн надигра Дънди с 3:1 като гост в мач от 16-ия кръг на шотландския елит. Така за първи път от началото на сезона тимът на българина попадна в първата шестица, отборите от която след края на редовния сезон ще се борят за призовите места. Освен това “доновете” са и с двубой по-малко от прекия конкурент Фолкърк.

След като по-рано през кампанията Абърдийн вече беше разгромил Дънди с 4:0 на свой терен, сега също стигна до успеха, но не толкова лесно. Още в първия половин час гостите дръпнаха с два гола след попадения на преотстъпения от Съндърланд французин Адил Аушиш (17’,30’).

През второто полувреме стана интересно, защото в 60-ата Райън Астли върна единия гол. После обаче гостите не позволиха на съперника да отправи нов точен удар, а в добавеното време Кевин Нисбет заби трето попадение за Абърдийн.

